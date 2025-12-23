Англія

Український універсал вперше зіграв в АПЛ після травми, проте допомогти "лісникам" здобути результат він не зміг.

Фулгем здобув важливу домашню перемогу над Ноттінгем Форест у матчі 17-го туру англійської Прем’єр-ліги. Єдиний гол у зустрічі забив Рауль Хіменес, реалізувавши пенальті наприкінці першого тайму.

Долю поєдинку вирішив епізод у компенсований час до перерви: Кевін опинився на газоні після фолу Дугласа Луїса, а Хіменес упевнено виконав одинадцятиметровий — 1:0.

У другому таймі Ноттінгем Форест значно додав і створив кілька небезпечних моментів, однак реалізувати їх гостям не вдалося. Фулгем надійно зіграв в обороні та втримав мінімальну перевагу до фінального свистка.

На 81-й хвилині у складі Форест на поле вийшов Олександр Зінченко, для якого це був перший матч в АПЛ після відновлення від травми. Втім, українець не встиг суттєво вплинути на хід гри.

Завдяки цій перемозі Фулгем піднявся на 13-те місце в турнірній таблиці, реабілітувавшись за поразку від Ньюкасла в Кубку ліги. Ноттінгем Форест, своєю чергою, не зміг продовжити позитивну серію та залишився поблизу зони боротьби за виживання.

Фулгем — Ноттінгем Форест 1:0

Гол: Хіменес, 45+5 (пен)

Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Куенка, Робінсон — Лукич, Берге (Керні, 66) — Вілсон (Траоре, 84), Сміт-Роу (Діоп, 85), Маседо (Кінг, 78) — Хіменес (Кусі Асаре, 85)

Ноттінгем Форест: Віктор — Савона (Зінченко, 81), Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Луїс (Макейті, 73) — Гатчінсон, Гіббс-Вайт (Домінгес, 73), Гадсон-Одої (Калімуендо-Муїнга, 90) — Жезус (Авонії, 72)

Попередження: Хіменес, Берге, Вілсон, Куенка, Андерсен — Віктор, Мурільйо, Міленкович, Домінгес