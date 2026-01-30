Англія

Англійський фахівець має своїх улюбленців.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік висловився про півзахисника команди Мейсона Маунта. Його слова наводить Sky Sports.

Я великий шанувальник Мейсона Маунта, у нього так багато хороших якостей. Саме тому у нас такий сильний склад.

Мені дуже подобається Маунт, він важливий гравець для команди та клубу, але в нас всі гравці здатні вирішити долю матчу», – сказав Каррік

Цього сезону Мейсон Маунт відіграв за Манчестер Юнайтед 19 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.