Мадридський клуб розглядає Альваро лише як тимчасову фігуру і готує призначення нового тренера по завершенню сезону.

З'явилися нові подробиці щодо майбутнього Альваро Арбелоа на чолі мадридського Реала. Як повідомляє журналіст Маріо Кортегана, керівництво "вершкових" не розглядає фахівця як постійного головного тренера.

За інформацією джерела, мадридці планують дочекатися літа, щоб призначити нового топтренера. Арбелоа, нагадаємо, очолив команду після відставки Хабі Алонсо, якого звільнили через поразку від Барселони у фіналі Суперкубка Іспанії (2:3).

Наразі Реал веде запеклу боротьбу за титул у Ла Лізі, посідаючи другу сходинку з 51 очком. Відставання мадридців від лідируючої Барселони становить лише один заліковий бал.

