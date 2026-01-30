Англія

Суперталановитий півзахисник відхилив інші пропозиції, щоб залишитися в рідному клубі.

Лондонський Арсенал офіційно закріпив за собою одного з найперспективніших молодих гравців Англії. 16-річний Макс Доуман погодив умови попереднього контракту, який автоматично стане професійним, коли йому виповниться 17 років (31 грудня).

Даумен вже встиг переписати історію клубу та європейського футболу. Він дебютував за команду U18 у віці всього 13 років, а в 14 став наймолодшим автором гола в історії Юнацької ліги УЄФА. Також, півзахисник Арсеналу у листопаді 2025 року став наймолодшим футболістом в історії Ліги чемпіонів, вийшовши на поле у віці 15 років та 308 днів у матчі проти Славії.

Його стрімкий прогрес не залишився непоміченим Мікелем Артетою: юнак вже залучався до тренувань з основою та брав участь у передсезонному турне. У поточному сезоні на рахунку Даумена 27 голів у 34 матчах за молодіжні склади Арсеналу (U18 та U21), до яких він додав 10 асистів.

Коментуючи своє рішення залишитися на Емірейтс, Доуман зізнався, що ключову роль зіграв чіткий шлях розвитку молоді в клубі. Він назвав трьох гравців, які стали для нього рольовими моделями:

Я в клубі все своє життя, тому це дуже багато значить для мене. Тут є чіткий шлях: гравці, які пройшли через нашу академію, такі як Букайо Сака, Майлз Льюїс-Скеллі та Ітан Нванері, справді надихають мене. Це дивовижно — мати поруч приклад людей, які пережили те саме, що й я" — наголосив вундеркінд.

Головний тренер Мікель Артета також високо оцінив потенціал гравця: У нас росте величезний талант. Це сміливість і характер, яких неможливо навчити — вони або є, або ні", — заявив тренер.

Нагадаємо, діамант канонірів відновлюється через травму щиколотки.