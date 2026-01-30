Іспанія

Амбіційна заява німецького фахівця.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився про ціль «блаугранас» у поточному сезоні. Його слова наводить El Mundo Deportivo.

«Ціль – виграти всі трофеї, але це непросто. Можна мріяти, але потрібно старанно працювати та вдосконалюватись. Важливо зосередитись на наступному матчі. Ми граємо кожні три-чотири дні.

Усі хочуть виграти Лігу чемпіонів. Це мрія і для вболівальників, і для нас. Ми знаємо, що це нелегко, але працюємо над тим, щоб цього досягти», – сказав Флік.