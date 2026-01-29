"Орли" купують норвезького нападника Йоргена Страннда Ларсена, сума угоди з урахуванням бонусів може сягнути 58 млн євро.
Йорген Странд Ларсен Getty Images
29 січня 2026, 15:55
Крістал Пелес завершує перехід форварда Вулвергемптона Йоргена Страннда Ларсена. Трансфер підтвердив відомий інсайдер Фабріціо Романо.
За даними джерела, "склярі" заплатять за гравця 45 млн фунтів стерлінгів (близько 52 млн євро), а ще 5 млн фунтів (5,8 млн євро) передбачені у вигляді бонусів.
25-річний норвежець виступає за "вовків" на постійній основі з літа 2025 року, а до того захищав кольори клубу на правах оренди із Сельти. У кар'єрі Ларсена також були нідерландський Гронінген та академія Мілана.
У поточному сезоні нападник провів 25 матчів, у яких відзначився шістьма забитими м'ячами. Очікується, що норвежець стане головною ударною силою лондонців у другій половині чемпіонату.
