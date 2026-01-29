Крістал Пелес завершує перехід форварда Вулвергемптона Йоргена Страннда Ларсена. Трансфер підтвердив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, "склярі" заплатять за гравця 45 млн фунтів стерлінгів (близько 52 млн євро), а ще 5 млн фунтів (5,8 млн євро) передбачені у вигляді бонусів.

25-річний норвежець виступає за "вовків" на постійній основі з літа 2025 року, а до того захищав кольори клубу на правах оренди із Сельти. У кар'єрі Ларсена також були нідерландський Гронінген та академія Мілана.

У поточному сезоні нападник провів 25 матчів, у яких відзначився шістьма забитими м'ячами. Очікується, що норвежець стане головною ударною силою лондонців у другій половині чемпіонату. 

Раніше повідомлялося, що нападник Вулвергемптона повернеться до Сельти на правах оренди. 