Англія

"Орли" купують норвезького нападника Йоргена Страннда Ларсена, сума угоди з урахуванням бонусів може сягнути 58 млн євро.

Крістал Пелес завершує перехід форварда Вулвергемптона Йоргена Страннда Ларсена. Трансфер підтвердив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, "склярі" заплатять за гравця 45 млн фунтів стерлінгів (близько 52 млн євро), а ще 5 млн фунтів (5,8 млн євро) передбачені у вигляді бонусів.

25-річний норвежець виступає за "вовків" на постійній основі з літа 2025 року, а до того захищав кольори клубу на правах оренди із Сельти. У кар'єрі Ларсена також були нідерландський Гронінген та академія Мілана.

У поточному сезоні нападник провів 25 матчів, у яких відзначився шістьма забитими м'ячами. Очікується, що норвежець стане головною ударною силою лондонців у другій половині чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що нападник Вулвергемптона повернеться до Сельти на правах оренди.