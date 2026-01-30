Англія

Головний тренер Евертона Девід Мойєс підтвердив найгірші побоювання:

Джек Гріліш, який виступає за Евертон на правах оренди з Манчестер Сіті, отримав стресовий перелом стопи. За словами Девіда Мойєса, вінгер потребує хірургічного втручання.

"Ми вважаємо, що йому, ймовірно, знадобиться операція, хоча це ще не остаточно підтверджено. Так, це, ймовірно, виключає його з гри до кінця сезону", — заявив наставник ірисок у п'ятницю.

Мойєс не приховував свого розчарування втратою ключового виконавця: Це справді розчаровує гравця, клуб і всіх нас. Він така важлива частина команди, важлива особистість, великий досвід для нас. Нам його не вистачатиме».

Гріліш травмувався 18 січня у переможному матчі проти свого колишнього клубу Астон Вілли (1:0). До цього моменту він демонстрував впевнену гру, провівши за Евертон 22 матчі у всіх турнірах, у яких відзначився 2 голами та 6 асистами.

Ця травма стала подвійним ударом для футболіста. Успішні виступи на Хілл Дікінсон відродили розмови про його можливе повернення до збірної Англії (востаннє він грав за національну команду в жовтні 2024 року). Тепер надії на участь у літньому мундіалі фактично втрачено.

На запитання журналістів, чи планує Евертон викуповувати контракт Гріліша, враховуючи його успішну адаптацію до травми, Мойєс відповів лаконічно: "Надто рано про це думати".

Нагадаємо, що Гріліш перейшов до Манчестер Сіті у 2021 році за рекордні на той час 100 мільйонів фунтів. Попри здобуття трьох титулів АПЛ та перемогу в Лізі чемпіонів, минулого сезону він втратив місце в основі містян, що й призвело до оренди в ліверпульський клуб.