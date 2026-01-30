Англія

На думку іспанського фахівця, це необхідно для збереження цінності футболістів та підтримки їхнього психологічного стану.

На даний момент регламент АПЛ дозволяє клубам вносити до заявки на гру 20 футболістів (11 основних та 9 запасних), з яких на поле можуть вийти п'ятеро. Артета наполягає на тому, що англійська ліга має наслідувати приклад Ліги чемпіонів, де дозволена заявка з 23 гравців.

За словами тренера, поточні обмеження змушують його щотижня виключати зі складу двох-трьох повністю здорових та готових до гри футболістів, що негативно впливає на атмосферу в команді.

"Я благаю їх звідси, зробіть так, як у Лізі чемпіонів. Так набагато краще керувати командою, підтримувати цінність гравців та їхнє психічне здоров'я, оскільки ніхто не хоче бути відстороненим від команди," — заявив тренер.

Артета підкреслив, що найважча частина його роботи — повідомляти гравцям, що вони навіть не поїдуть з командою на матч. Він пояснив це на прикладі простої життєвої ситуації:

"Назвіть мені роботу, якою ви займаєтесь. Я не можу завтра піти на кухню і сказати двом кухарям: "Сьогодні ви не готуєте, просто постійте там і подивіться, як готують інші, або йдіть додому". Це справді важко", — наголосив фахівець.

Тренер зазначив, що коли гравця позбавляють шансу навіть бути присутнім на лаві запасних, він починає відчувати себе недостатньо хорошим, що може призвести до бажання залишити клуб.

Наставник канонірів також аргументував своє прохання зростанням навантажень та щільністю календаря. Арсенал, який бореться за трофеї у кількох турнірах, стикається з високими вимогами до фізичної форми гравців.