Англія

Попри невтішні результати в чемпіонаті, керівництво мерсисайдців продовжує довіряти нідерландському фахівцю.

Ліверпуль наразі не розглядає варіант зі звільненням Арне Слота з посади головного тренера. Як повідомляє журналіст The Athletic Джеймс Пірс, хоча участь "червоних" у наступному розіграші Ліги чемпіонів залишається під питанням, а в пресі ширяться чутки про можливу відставку, реальна ситуація інша — фахівець має повну підтримку власників клубу.

Попри зростаючий тиск, становище Слота не вважається критичним. Керівництво чинних чемпіонів Англії не збирається повторювати шлях Манчестер Юнайтед та Челсі, які вже змінили своїх керманичів — Рубена Аморіма та Енцо Мареску відповідно.

Важливим фактором є чудові робочі стосунки Слота зі спортивним директором Річардом Г'юзом. Саме тому на даному етапі питання про зміну тренера на Енфілді не стоїть на порядку денному.

Раніше Слот висловився про травму Фрімпонга та можливе підсилення Ліверпуля.