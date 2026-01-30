Іспанія

Барселона — народний клуб.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про Лігу чемпіонів. Його слова наводить El Mundo Deportivo.

«Нам потрібно було зіграти результативно, і ми це зробили, пройшли у плей-офф із п'ятого місця. Ми потрапили до першої вісімки, що й було нашою метою. Флік особливо цьому радий, тому що тепер він може планувати другу частину сезону з великим спокоєм.

З восьми найкращих клубів цієї Ліги чемпіонів тільки Барселона належить своїм членам, у решти є власник, що цілком гідно поваги, але я кажу це тому, що деякі стверджують, що наша модель не може працювати. Що ж, може.

Реал Мадрид? Вони самі розберуться. Я волію зосередитись на Барселоні», – сказав Лапорта.