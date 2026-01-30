Англія

Нідерландець знайшов різницю між АПЛ та ЛЧ.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот порівняв англійську Премʼєр-лігу з Лігою чемпіонів. Його слова наводить BBC.

«Якщо подивитися на топ-8 ЛЧ, то там 5 англійських клубів, що говорить про силу Прем'єр-ліги.

На наші результати впливала кількість матчів з одними гравцями, це було помітно в деяких іграх, особливо на ранніх етапах, коли футболістам потрібно було адаптуватися. Зараз у нас виходять на поле в основному одні й ті самі гравці, гра в будні вплинула на деякі аспекти наших матчів у вихідні.

У Прем'єр-лізі більше фізичної боротьби, ніж у Лізі чемпіонів. Я не бачив жодного довгого вкидання м'яча з ауту від Марселя або Карабаха, стандартні положення — це зовсім інший рівень, тому ця частина гри в Англії розвинена краще, ніж у ЛЧ.

У Лізі чемпіонів ми також стикалися з командами, які дуже сильні у грі між обома штрафними. У Прем'єр-лізі акцент змістився на гру у штрафному майданчику, потрібно пробитися до туди. У ЛЧ же вся справа у грі між штрафними», – сказав Слот.