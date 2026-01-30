Англія

Кадрова катастрофа Ліверпуля.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот повідомив, що 25-річний захисник Джеремі Фрімпонг пропустить кілька тижнів через травму паху.

Неприємний інцидент трапився у середу під час матчу Ліги чемпіонів проти Карабаху (6:0), коли гравця довелося замінити вже на четвертій хвилині зустрічі.Попри втрату, наставник мерсисайдців намагається зберігати оптимізм, оскільки початкові прогнози були гіршими.

"Фрімпонга точно не буде в складі завтра. Він вибув на кілька тижнів, але все не так погано, як ми думали. Тому в цій ситуації є як позитив, так і негатив", – заявив Слот на прес-конференції.

Травма нідерландця створила серйозну головну біль для тренерського штабу перед суботнім поєдинком Прем'єр-ліги проти Ньюкасл Юнайтед. У розпорядженні Слота фактично не залишилося жодного номінального правого захисника:

Конор Бредлі вибув до кінця сезону через тяжку травму коліна (пошкодження кістки та зв'язок). Джо Гомес, який міг би закрити цю позицію, також пропустить гру через нещодавнє ушкодження, хоча тренер очікує його швидкого повернення.

Для Фрімпонга, який приєднався до Ліверпуля влітку 2025 року, це вже друга травма — раніше він пропустив частину ігор через проблеми з підколінним сухожиллям. Тепер Арне Слоту доведеться шукати екстрені варіанти ротації або змінювати тактичну схему, щоб закрити проблемну зону в захисті на матч проти сорок.