Англія

Тренер наголосив на стратегічному підході та довгостроковому плануванні складу.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував можливу активність клубу на трансферному ринку на тлі численних травм у команді. Нідерландський фахівець наголосив, що клуб ухвалює рішення з огляду не лише на поточну ситуацію, а й на майбутнє.

— Як клуб, ми завжди намагаємося приймати рішення, які вважаємо розумними. Ми дивимося не лише на короткострокову перспективу, а й на довгострокову. Саме тому підписуємо молодих гравців, які мають високу якість і потенціал для розвитку. Все залежить від того, хто є на ринку, чи можемо ми собі це дозволити і чи буде це корисно в довгостроковій перспективі, адже наші футболісти також повертаються після травм, — зазначив Слот.

Тренер також підкреслив, що Ліверпуль не формує склад із надмірною кількістю гравців на одній позиції та прагне балансу:

— У нас немає команди з чотирма правими захисниками, дванадцятьма півзахисниками і трьома або чотирма нападниками. Так це не працює. Ми повинні приймати розумні рішення як на найближче майбутнє, так і на дальшу перспективу. Спочатку подивимося, яка ситуація з Джеремі Фрімпонгом. Можливо, він не зіграє в суботу, але може бути готовим за день-два. Тепер у нас режим одного матчу на тиждень, що зазвичай означає менше травм, але повної впевненості ніколи немає, — сказав Слот.

Нагадаємо, Ліверпуль має серйозні кадрові проблеми: найвагомішою втратою є травма Александера Ісака, нещодавно ушкодження отримав Джеремі Фрімпонг, а захисники Джованні Леоні та Конор Бредлі вибули на тривалий термін.