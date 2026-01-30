Англія

Лондонський клуб вирішив не підписувати вільного агента через його високі вимоги щодо зарплати.

Тоттенгем Готспур вийшов із боротьби за підписання вінгера Рахіма Стерлінга. Колишня зірка збірної Англії нещодавно став вільним агентом після того, як Челсі достроково розірвав із ним контракт за взаємною згодою.

Хоча Стерлінг був доступний безкоштовно, керівництво Шпор вирішило не продовжувати переговори. Як повідомляє журналіст Аласдер Голд, головною перешкодою стали фінансові запити 31-річного гравця. У Челсі Стерлінг заробляв близько 325 000 фунтів на тиждень.

Попри готовність гравця піти на зниження зарплати, сума, яку він очікував отримати, все ще значно перевищувала структуру виплат Тоттенгема, особливо для футболіста віком понад 30 років. Ситуація для Рахіма ускладнюється. Він прагнув залишитися в Лондоні заради сім'ї, тому варіант із Тоттенгемом виглядав ідеальним.

Однак тепер, коли шпори та Наполі (який також відлякали фінансові вимоги) відмовилися від його послуг, майбутнє вінгера залишається невизначеним. Наразі розглядаються варіанти продовження кар'єри в Саудівській Аравії або МЛС, оскільки в Європі небагато клубів здатні задовольнити фінансові амбіції досвідченого англійця.