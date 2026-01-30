Англія

Французький центрбек опинився за крок від переходу до команди з Лондона, де розраховують посилити оборону в другій частині сезону.

Аксель Дісасі найближчим часом може залишити Челсі та перейти до Вест Гем Юнайтед на правах оренди. За інформацією Фабріціо Романо, переговори між клубами перебувають на фінальній стадії, а молотобійці істотно прискорили процес оформлення угоди.

Попри інтерес до 27-річного француза з боку клубів Серії А, джерело зазначає, що варіант з переїздом до Італії ніколи не був реалістичним. Саме Вест Гем зараз є головним претендентом на захисника.

У сезоні-2025/26 Дісасі фактично випав із планів першої команди Челсі та зіграв лише три матчі за склад U-21. Загалом за лондонців він провів 61 поєдинок, відзначившись п’ятьма голами та двома результативними передачами.

Найкращим для француза став сезон 2023/24, коли він зіграв 31 матч в АПЛ. У кампанії 2024/25 його роль у команді суттєво зменшилася — захисник провів лише шість матчів у чемпіонаті, виступаючи переважно в Лізі конференцій та кубкових турнірах.