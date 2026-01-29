Англія

Вкрай важкий календар для французів.

Головний тренер французького Парі Сен-Жермен Луїс Енріке висловився про суперників своєї команди у Лізі чемпіонів. Цитує іспанського фахівця RMC.

«Вся справа у календарі, у нашій чудовій групі. Якщо є команда, готова до стикових матчів, то це ми. Якщо проаналізувати всі наші матчі проти команд, із якими ми грали, їхній рівень – просто катастрофа. Вони дуже сильні.

Так, нам потрібно вдосконалюватись, я перший, хто про це думає. Тільки у цьому матчі важливий гравець Хвіча Кварацхелія отримав травму.

Ньюкасл — команда з четвертого кошика. Очевидно, проти таких суперників ми можемо грати набагато краще і досягати кращих результатів. Подивимося, хто буде нашим суперником у стикових матчах. Думаю, ми можемо додати, але нам також потрібно проаналізувати суперників, більшість з яких мала по 13 очок перед заключним туром.

Ви бачите, які суперники мали інші команди, вони дуже відрізнялися. Хороша новина в тому, що постійно граючи проти топ-команд, ви готові до майбутніх стиків і наступних матчів, якщо заслуговуєте на вихід у плей-офф. Якщо говорити про останні поєдинки, то цього разу ми заслуговували на перемогу, але поразка від Спортінга у Лісабоні була незаслуженою», – сказав Енріке.

ПСЖ на загальному етапі Ліги чемпіонів грав із Барселоною, Баварією, Баєром, Тоттенгемом, Ньюкаслом, Аталантою, Атлетіком та Спортінгом.