Англія

Арсенал і Аякс погодили умови, залишилося лише підписання контракту у Амстердамі.

Гравець збірної України та Арсенала Олександр Зінченко майже домовився про перехід у нідерландський Аякс. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Український лівий захисник уже у п’ятницю, 30 січня, вилетить до Амстердама для проходження медичного огляду та підписання контракту до кінця сезону. Сума трансферу складе 1,5 млн євро, а також передбачені додаткові виплати, пов’язані з участю клубу в Лізі чемпіонів.

Першу частину сезону Зінченко провів в оренді в Ноттінгем Форест, відігравши 10 матчів у всіх турнірах без результативних дій. Напередодні клуби домовилися про дострокове розірвання орендного договору.

Українець вже має досвід виступів у Нідерландах: у 2016 році він грав в оренді за ПСВ, де провів 17 матчів і віддав 4 гольові передачі.

За словами джерел, Аякс спочатку розглядав варіант оренди, проте через місцеве законодавство, яке вимагає від гравців, що не є громадянами ЄС, зарплату щонайменше 260 тисяч євро, клуб обрав трансфер із системою бонусів та виплат. Арсенал погодився покрити майже всю зарплату українця, що залишалася за контрактом.

На даний момент Аякс займає третє місце в Ередивізі, відстаючи від лідера ПСВ на 16 очок. Наступний матч амстердамці проведуть проти Ексельсіора 1 лютого.