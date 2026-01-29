Англія

Нападник Манчестер Сіті потрапив на радари європейських та турецьких грандів, проте Гвардіола поки не поспішає відпускати єгиптянина.

Омар Мармуш викликав неабиякий інтерес на трансферному ринку. Окрім Фенербахче, у чергу за 26-річним гравцем вишикувалися Тоттенгем, Атлетіко, Мілан та Галатасарай.

Попри такий попит, джерела The Touchline зазначають, що в січневе вікно трансфер малоймовірний. Пеп Гвардіола розраховує на єгиптянина у другій половині сезону, щоб надати більше відпочинку Ерлінгу Голанду та зберегти глибину складу.

Водночас сам Мармуш може ініціювати відхід влітку 2026 року, якщо його не влаштовуватиме кількість ігрового часу в стані "містян". Наразі авторитетний портал Transfermarkt оцінює нападника у 65 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Фулгем підписує таланта Манчестер Сіті.