Англія

Новий наставник Челсі розповів про виховну роботу з бразильським форвардом та секрети його результативності.

Головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор, який нещодавно очолив команду, поділився деталями своєї роботи з нападником Жоао Педро. За словами фахівця, він приділяє багато часу індивідуальним бесідам із гравцем, щоб розкрити його потенціал.

"Я вже мав, мабуть, чотири розмови з Педро у своєму кабінеті. Думаю, йому вже набрид мій кабінет, де я казав: якщо ти володієш хорошою технікою і при цьому граєш із повною віддачею, то твій майстерність проявиться саме в потрібний момент", — заявив Росеньйор.

Цей підхід приносить плоди: у нинішньому сезоні 24-річний бразилець провів 31 матч у всіх турнірах, забивши 11 м'ячів та віддавши чотири результативні передачі. Останнім часом Педро став ключовим елементом атаки "синіх", зокрема відзначившись переможним дублем у нещодавньому матчі Ліги чемпіонів проти Наполі.

Після 23 турів Челсі посідає п'яту сходинку в таблиці АПЛ, маючи в активі 37 очок.