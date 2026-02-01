Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 31 січня 2026 року.

Лондонський Челсі у матчі 24 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі оформив неймовірний камбек проти Вест Гема (3:2).

"Молотобійці" відкрили рахунок на сьомій хвилині зусиллями Джаррода Боуена, після чого на 36 хвилині Крісенсіо Саммервілл подвоїв перевагу "гостей".

У середині другого тайму Челсі відіграв один м'яч завдяки голу Жуана Педро, після чого на 70 хвилині Марк Кукурелья зрівняв цифри на табло.

Перемогу "синім" забезпечив точний удар Енцо Фернандеса на другій компенсованій хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Вест Гем у рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Челсі — Вест Гем 3:2

Голи: Педро, 57, Кукурелья, 70, Фернандес, 90+2 - Боуен, 7, Саммервілл, 36.

Челсі: Санчес — Гюсто (Джеймс, 81), Чалоба, Бадьяшиль (Кукурелья, 46), Гато (Фофана, 46) — Фернандес, Кайседо — Гіттенс (Нету, 26), Палмер, Гарначо (Педро, 46) — Делап.

Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Мавропанос, Тодібо, Малік Діуф (Скарлз, 81) — Соучек, Фернандеш — Боуен, Пабло (Кілман, 71), Саммервілл — Кастельянос (Вілсон, 76).

Попередження: Кайседо, Фернандес, Педро.

Вилучення: Тодібо, 90+11.