Англія

Вовки підсилюють склад півзахисником з французького чемпіонату.

Англійський Вулвергемптон успішно завершив переговори щодо переходу Ейнджела Гомеса з Олімпіка Марсель. Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що угода знаходиться на фінальній стадії.

За інформацією журналіста, сторони узгодили оренду до кінця сезону. Вовки заплатить французькому клубу 1 мільйон євро за тимчасовий перехід гравця. Угода передбачає пункт про можливий повноцінний викуп контракту гравця за суму близько 7 мільйонів євро.

У нинішній кампанії вихованець Манчестер Юнайтед, відіграв за провансальців 20 матчів у всіх турнірах, забив 4 мʼячів та віддав 1 результативну передачу.