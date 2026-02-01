Італія

Туринський клуб переміг із рахунком 4:1 на виїзді та закріпився в зоні Ліги чемпіонів.

Ювентус здобув переконливу перемогу над Пармою в матчі 23-го туру чемпіонату Італії сезону-2025/26. Зустріч відбулася на стадіоні Енніо Тардіні в Пармі та завершилася з рахунком 4:1 на користь гостей.

Рахунок у матчі відкрив захисник Бремер на 15-й хвилині. На 37-й хвилині перевагу туринців подвоїв півзахисник Вестон Маккенні.

У другому таймі на 51-й хвилині Андреа Камб’ясо зрізав м’яч у власні ворота, скоротивши відставання Парми. Втім, уже на 54-й хвилині Бремер оформив дубль, а на 64-й хвилині нападник Джонатан Девід довів рахунок до розгромного.

Після 23 турів Ювентус посідає четверте місце в турнірній таблиці Серії А, маючи 45 очок і відставання у 10 балів від лідера Інтера. Парма з 23 очками перебуває на 15-й позиції чемпіонату.

Парма — Ювентус 1:4

Голи: Камбіазо 51 (автогол) — Бремер 15, 54, Маккенні 37, Девід 64

Парма: Корві, Дельпрато, Троїло, Чіркаті, Валері, М. Кейта, Ніколуссі Кавілья (Соренсен 65), Бернабе (Естевес 74), Ондрейка (Ельфеге 75), Пеллегріно, Орістаньо (Брітшгі 46)

Ювентус: Ді Грегоріо, Калулу, Бремер (Гатті 65), Келлі, Камбіазо, Локателлі, К. Тюрам, МакКенні (Кабал 74), Консейсау (Костич 65), Девід (Опенда 81), Йілдіз (Міретті 46)

Попередження: Чіркаті 86 — Консейсау 17, Бремер 24, МакКенні 26