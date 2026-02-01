Нідерланди. Новина

18-річний український форвард вийшов на заміну у грі проти Геренвена, яка завершилася нічиєю 1:1.

Український нападник Артем Степанов 1 лютого провів свій перший матч за Утрехт у рамках 21 туру нідерландської Ередивізі. 18-річний форвард молодіжної збірної України U-21 розпочав гру на лаві запасних і вийшов на поле на 85-й хвилині, замінивши нідерландського півзахисника Гївая Зехіла.

Поєдинок на виїзді проти Геренвена завершився нічиєю 1:1. Обидва голи були забиті до виходу Степанова, тож на рахунку українця поки немає результативних дій у дебютній грі. Для Степанова це вже 16-й матч у сезоні 2025/26: раніше він забив 2 голи та віддав одну гольову передачу.

Вболівальники Утрехта тепло зустріли молодого форварда. Під час виходу на заміну Степанова трибуни влаштували гучні овації, відзначивши його дебют у новому клубі. Пресслужба клубу зазначила, що український нападник "відразу став увагою трибун і отримав заслужене привітання від фанатів".

Нагадаємо, що Артем Степанов перебуває в Утрехті на правах оренди до кінця сезону 2025/26. Контракт українця належить німецькому Байєру, з яким він підписаний до 30 червня 2027 року. Раніше форвард виступав у Нюрнберзі, де провів 15 матчів, забив 2 голи та віддав одну результативну передачу, але після розбіжностей з тренером перестав регулярно потрапляти до складу.

Після цієї нічиєї Утрехт посідає 12-те місце в Ередивізі, набравши 24 очки. Наступний матч команди відбудеться 8 лютого проти Феєнорда о 13:15 за київським часом.

Цей дебют зробив Артема Степанова восьмим українцем, який зіграв у нідерландській Ередивізі. До нього в чемпіонаті виступали сім українських гравців, а рекордсменом за кількістю матчів залишається Євген Левченко, який провів 205 поєдинків у складі п’яти різних клубів.

