У голкіпера залишалось пів року до кінця контракту з Манчестер Сіті.

Німецький воротар Штефан Ортега свого часу пішов на різке кар’єрне підвищення, перейшовши в якості вільного агента з Армінії до англійського Манчестер Сіті влітку 2022 року.

У складі "містян" нині вже 33-річний виконавець здобув титул Ліги чемпіонів УЄФА, Клубного чемпіонату світу, Суперкубок УЄФА, Кубок Англії, Суперкубок Англії та два чемпіонських титули АПЛ.

Однак у поточному сезоні футболіст не зіграв жодної хвилини, після чого взимку вирішив не чекати пів року до завершення дії чинної угоди та залишити клуб достроково.

Допомогти з цим узявся Ноттінгем Форест, який заплатив символічні 577 тис. євро за трансфер футболіста та підписав із ним контракт до кінця сезону.

Ортега провів за Манчестер Сіті 56 матчів, пропустив 51 гол та 25 разів відіграв "на нуль".