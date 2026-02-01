Італія

Контракт івуарійського вінгера розрахований до 30 червня 2026 року.

Ювентус оголосив про підписання вінгера Жеремі Бога на правах оренди з Ніцци. Угода діятиме до 30 червня 2026 року, при цьому сторони також узгодили умови потенційного подальшого викупу футболіста.

Бога приєднався до Ніцци влітку 2023 року після переходу з Аталанти, яка заплатила за нього 17,5 мільйона євро. Раніше івуарієць також належав Сассуоло та Челсі, однак за першу команду лондонського клубу зіграв лише кілька хвилин.

У поточному сезоні 27-річний футболіст провів 20 матчів на клубному рівні, записавши на свій рахунок два забиті м’ячі та дві результативні передачі.