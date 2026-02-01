Англія

Французький захисник повернувся до складу раніше запланованого терміну, щоб допомогти команді, і не зміг стримати сліз після забитого м’яча у першому матчі після родинної трагедії.

Захисник Ліверпуля Ібраїма Конате зізнався, що пережив дуже важкий момент після того, як відзначився голом у переможному матчі проти Ньюкасла (4:1).

Це була його перша гра після смерті батька. Конате пропустив три попередні поєдинки червоних (проти Марселя, Борнмута та Карабаха), перебуваючи у відпустці за сімейними обставинами. Однак він повернувся на Енфілд і поставив крапку у матчі, забивши четвертий гол своєї команди ударом з близької відстані на 93-й хвилині.

Після цього емоції взяли гору, і гравець розплакався прямо на полі перед трибуною Коп. В інтерв'ю TNT Sports Конате поділився своїми почуттями:

"Звичайно, я дуже щасливий, але мені бракує слів, щоб описати те, що я відчуваю зараз, тому що останні два тижні були дуже важким моментом для мене та моєї родини. Це частина життя. Важко це прийняти, але у нас немає вибору", — заявив гравець.

Конате не повинен був грати проти Ньюкасла. Головний тренер Арне Слот дозволив йому взяти стільки часу, скільки потрібно. Проте, побачивши кадрові проблеми в обороні (травми Джо Гомеса та Конора Бредлі), Ібраїма сам зателефонував тренеру і запропонував свою допомогу раніше терміну.

"Я бачив, що в команді є травмовані гравці. Тренер сказав мені не поспішати, але в цій ситуації я вважав за важливе повернутися і допомогти команді. Думаю, це те, що я зробив сьогодні. Атмосфера на Енфілді була неймовірною", — додав захисник.

Арне Слот підтвердив самовідданість гравця, зазначивши, що Конате повернувся до тренувань у середу, хоча планував бути відсутнім до кінця тижня. Після фінального свистка вся команда, включаючи голкіпера Аліссона, який пробіг через усе поле, щоб обійняти партнера, підтримала Ібраїму в роздягальні.