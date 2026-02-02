Іспанія

Півзахисник Реала отримав пошкодження напівсухожильного м’яза лівої ноги.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем вибув на тривалий термін через травму, отриману у матчі 22-го туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано (2:1). Про це повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

Медичний штаб діагностував у 22-річного футболіста пошкодження напівсухожильного м’яза лівої ноги. За попередніми оцінками лікарів, відновлення триватиме щонайменше місяць.

Таким чином, Беллінгем пропустить обидва матчі проти Бенфіки у плей-оф Ліги чемпіонів. Півзахисник отримав травму на початку зустрічі з Райо, коли під час ривка до лицьової лінії відчув біль у задній поверхні стегна та був змушений залишити поле.

Нагадаємо, що Беллінгем раніше вже мав проблеми зі здоров’ям і пропустив початок сезону через травму плеча. Після повернення хавбек провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив шість голів та віддав чотири результативні передачі.