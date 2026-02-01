Англія

Легенда Ліверпуля Стівен Джеррард порівняв молодого нападника з культовим іспанським форвардом після дубля у ворота Ньюкасла.

Нападник Ліверпуля Юго Екітіке заявив, що йому потрібно продовжувати працювати, аби досягти рівня таких легенд клубу, як Фернандо Торрес. Француз став героєм матчу проти Ньюкасла, забивши два голи у переможній зустрічі на Енфілді (4:1).

Виступаючи експертом на TNT Sports, колишній капітан червоних Стівен Джеррард відзначив гру Екітіке, порівнявши його стиль із Фернандо Торресом, який забив 81 гол за Ліверпуль у період з 2007 по 2011 рік.

"Це в стилі Торреса. Те, як він прибирає м'яч під себе і б'є носком. Цей гравець нагадує мені Торреса щоразу, коли я дивлюся на нього. Він забиває схожі голи: якщо дати йому простір, він втече, він занадто швидкий, його не наздогнати, і він смертельно небезпечний. У них багато спільного: швидкість, сила, вміння забити та асистувати", — сказав Джеррард.

Коли ці слова передали самому Екітіке, 23-річний форвард відреагував зі скромністю, зізнавшись, що в дитинстві не мав можливості дивитися матчі АПЛ у прямому ефірі.

"Чесно кажучи, раніше я не міг дивитися Прем'єр-лігу, моя мама не платила за підписку, тому я не міг бачити ігри! Але я дивився деякі нарізки на YouTube. Я ніколи не поставлю себе в один ряд з ним. Він був неймовірним гравцем. Якщо я досягну його рівня, це буде чудово. Я повинен продовжувати працювати", — відповів Екітіке.

У цьому сезоні Юго забив вже 15 голів у всіх турнірах після переходу з Айнтрахта минулого літа. На запитання про цілі на сезон він відповів, що не фокусується на конкретних цифрах:

"Це складне питання. Очевидно, я хочу забивати багато, я хотів би стати найкращим бомбардиром клубу, але я не думаю про певне число. Я просто хочу допомагати команді перемагати", — підсумував француз.

Перемога над Ньюкаслом дозволила Ліверпулю піднятися на п'яте місце в таблиці. Наступного тижня на команду чекає важливе протистояння з Манчестер Сіті.