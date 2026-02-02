Франція

Гол Нуну Мендеша у другому таймі приніс парижанам мінімальну перемогу.

ПСЖ здобув перемогу над Страсбуром у матчі 20-го туру чемпіонату Франції, що дозволило команді Луїса Енріке повернутися на одноосібне перше місце в турнірній таблиці.

У першому таймі Страсбур не реалізував пенальті, після чого Сенні Маюлю відкрив рахунок, але Гела Дуе швидко зрівняв результат.

У другій половині зустрічі парижани перехопили ініціативу, а вирішальний м’яч на 81-й хвилині забив Нуну Мендеш після передачі Воррена Заїра-Емері.

Матч відзначився високою інтенсивністю та боротьбою за ініціативу, при цьому ПСЖ завершував гру в меншості після вилучення Ашрафа Хакімі.

Страсбур — ПСЖ 1:2

Голи: Дуе, 27 — Маюлю, 22, Мендеш, 81

Вилучення: Хакімі, 75