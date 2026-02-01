Нідерланди. Новина

Зінченко прокоментував амбіції Аякса та власну роль у команді після підписання контракту.

Амстердамський Аякс офіційно оголосив про підписання українського захисника Олександра Зінченка, який перейшов до клубу з лондонського Арсеналу. Після оформлення трансферу 29-річний футболіст дав перше інтерв’ю в статусі гравця Аякса, у якому детально розповів про своє рішення, очікування та роль у команді.

В інтерв’ю клубній пресслужбі українець наголосив, що ключовим фактором для нього став стиль гри амстердамців:

"Аякс має власний стиль, і він мені дуже підходить. Це команда, яка завжди грає в комбінаційний, привабливий футбол. Я з нетерпінням чекаю моменту, коли зможу приєднатися до команди, познайомитися з усіма та зіграти свій перший матч для вболівальників", — заявив Зінченко.

First Ajax interview — Oleksandr Zinchenko.



'It's a massive club' 🤝 — AFC Ajax (@AFCAjax) February 1, 2026

Футболіст зізнався, що переговори тривали кілька напружених днів, але сумнівів у виборі клубу в нього практично не було:

"Це були дуже інтенсивні дні з моменту, коли я вперше почув про цю можливість. Але я одразу зрозумів, що Аякс — великий клуб із багатою історією. Коли з’явився шанс, я знав, що цей стиль гри мені підходить", — зазначив українець.

Олександр також провів паралелі між Аяксом і своїми попередніми командами:

"І Манчестер Сіті, і Арсенал люблять домінувати на полі. Аякс має схожі принципи, і мені це дуже імпонує", — підкреслив захисник.

Перед ухваленням остаточного рішення Зінченко консультувався з Юррієном Тімбером, своїм колишнім партнером по Арсеналу:

"Він був першою людиною, якій я зателефонував. Юррієн говорив лише позитивні речі про клуб і сказав, що мені тут сподобається. Після цієї розмови в мене не залишилося жодних сумнівів", — розповів футболіст.

Окремо українець звернув увагу на свою роль у колективі, враховуючи його досвід:

"Я розумію, що є одним із найдосвідченіших гравців команди. Хочу допомагати молодим футболістам у розвитку й зробити все можливе, щоб виправдати очікування клубу", — сказав Зінченко.

Також він поділився спогадами про Йохан Кройф Арену, де раніше грав у складі збірної України:

"Останній раз я був тут під час матчу Нідерланди — Україна на Євро. Ми програли, але атмосфера була фантастичною. Стадіон неймовірний, і тепер у мене ще більше бажання вийти на поле вже в футболці Аякса", — додав гравець.

Дебютувати за амстердамський клуб Зінченко може вже 8 лютого в матчі чемпіонату Нідерландів проти АЗ. Наразі Аякс посідає четверте місце в Ередивізі та веде боротьбу за потрапляння до Ліги чемпіонів.

Для Зінченка цей перехід означає повернення до Нідерландів уперше з сезону 2016/17, коли він на правах оренди виступав за ПСВ.