До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 1 лютого 2026 року.

Завершилася 1439 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- російські війська завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Немовлята й породіллі не постраждали, але відомо про поранених у приватній стоматології, яка орендує приміщення в комунальному закладі. Загалом постраждали шість людей.

- Після обіду війська рф завдали удару поблизу шахти «Тернівська» в Павлоградському районі Дніпропетровщини, поціливши поруч зі службовим автобусом ДТЕК. Цей автобус мав перевезти шахтарів із підприємства після зміни. Наразі відомо про щонайменше 12 загиблих і більш як десяток поранених.

- Тристоронні зустрічі між Україною, США і росією в Абу-Дабі, які очікувалися на 1 лютого, перенесли на 4 і 5 лютого.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до предметної розмови, українські дипломати зацікавлені в тому, щоб результат наблизив до «реального й достойного закінчення війни».

- Ілон Маск заявив, що перші кроки з відключення супутникового зв’язку Starlink на російських швидкісних дронах, схоже, спрацювали.

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що відтепер термінали Starlink в Україні реєструватимуть, а неверифіковані — відключать.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



З початку доби відбулося 150 бойових зіткнень.

Противник завдав завдав 25 авіаційних ударів, скинув 76 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2872 дронів-камікадзе та здійснив 2452 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 73 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Вовчанська та у бік населених пунктів Приліпка, Вільча, Графське, Вовчанські Хутори і Кутьківка. Українські підрозділи відбили дев’ять атак російських загарбників.

Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районі Загризового та у бік Курилівки, Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили шість атак в бік Новосергіївки, Дробишевого та Діброви.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали 12 спроб окупантів просунутися вперед, в районах Дронівки, Платонівки, Свято-Покровського у бік Закітного, Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку наші оборонці зупинили одну наступальну дію в районі Привілля.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Щербинівка, Степанівка, Яблунівка та Софіївка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Шевченко, Мирноград, Котлине, Дачне, Філія та у бік Білицького, Вільного й Сергіївки. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 40 окупантів та поранили 27; знищили 26 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільного та чотири одиниці спеціального транспорту, протитанковий ракетний комплекс, квадроцикл, два укриття особового складу, також уражено реактивну систему залпового вогню, дві одиниці автомобільної техніки та 18 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили три атаки окупантів, у районах Вербового та Вишневого.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 23 атаки окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Староукраїнки, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки й Залізничного. Ще три боєзіткнення тривають. Авіаударів зазнали Залізничне, Любицьке, Воздвижівка, Барвінівка, Різдвянка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч – тристоронню зустріч – на належному рівні. Буде ця зустріч наступного тижня, як плануємо, у середу й четвер. В Еміратах, як і минулого разу. Щойно я говорив з Рустемом Умєровим. На завтра я призначив нараду, щоб погодити рамки розмови й підготувати все. У понеділок ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини. Багато лідерів, різні країни з нами в цьому процесі, підтримують Україну, і фактично щодня ми координуємось. У лютому буде достатньо серйозна наша зовнішньополітична активність, і вже із завтрашнього дня – контакти та зустрічі. Розраховуємо, що й американська сторона буде так само активна, і зокрема це стосується заходів деескалації – скорочення ударів, багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно. Сьогоднішній російській удар по автобусу на Дніпровщині – це злочин, злочин показовий, який ще раз демонструє, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію. Зло повинно зупинитись

Я дякую всім, хто воює та працює заради України!

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!