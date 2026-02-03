ВІВТОРОК, 3 ЛЮТОГО, 22:00 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS. ПЕРШИЙ МАТЧ — 3:2

Команда Мікеля Артети проводить вражаючий сезон і продовжує боротьбу одразу на чотирьох фронтах. Арсенал лідирує в турнірній таблиці Прем’єр-ліги, фінішував першим у загальному етапі Ліги чемпіонів, упевнено просувається в Кубку Англії та має реальний шанс наблизитися до першого трофею в поточній кампанії вже зараз.

Шлях "канонірів" у Кубку ліги був досить упевненим: перемоги над Порт Вейлом та Брайтоном, драматичний чвертьфінал із Крістал Пелес, де долю протистояння вирішила нервова серія пенальті, а також яскравий перший матч проти Челсі. Попри певний спад у чемпіонаті після тієї гри, Арсенал гучно нагадав про свою силу, розгромивши у суботу Лідс з рахунком 4:0, і тепер підопічні Артети підходять до принципового дербі з відновленою впевненістю.

Для Челсі це півфінальне протистояння стане справжнім іспитом характеру та глибини складу. Після зміни тренера і приходу Ліама Росеньйора команда швидко набрала хід — шість перемог у семи матчах, п’ять із яких поспіль, включно з яскравими камбеками проти Наполі та Вест Гема, говорять самі за себе.

Попри поразку в першій грі з Арсеналом, "сині" залишили суперника в напрузі до самого фінального свистка завдяки дублю Алехандро Гарначо. Важливо й те, що Челсі підходить до матчу у відмінному психологічному стані, хоча статистика очних зустрічей у Північному Лондоні залишається для них невтішною — десять матчів без перемог проти Арсеналу та три поразки поспіль на Емірейтс.