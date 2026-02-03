Football.ua представляє прев'ю матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка англійської ліги, який пройде 3 лютого та розпочнеться о 22:00.
АРСЕНАЛ — ЧЕЛСІ, Getty Images
03 лютого 2026, 08:00
У півфіналі Кубка англійської ліги-2025/26 нас чекає чергове гаряче лондонське дербі — Арсенал та Челсі зійдуться на Емірейтс Стедіум у матчі-відповіді, де на кону стоїть путівка до фіналу турніру. Після першої гри на Стемфорд Брідж, яка завершилася бойовою перемогою Арсеналу з рахунком 3:2, інтрига залишається максимально живою.
АРСЕНАЛ — ЧЕЛСІ
ВІВТОРОК, 3 ЛЮТОГО, 22:00 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS. ПЕРШИЙ МАТЧ — 3:2
Команда Мікеля Артети проводить вражаючий сезон і продовжує боротьбу одразу на чотирьох фронтах. Арсенал лідирує в турнірній таблиці Прем’єр-ліги, фінішував першим у загальному етапі Ліги чемпіонів, упевнено просувається в Кубку Англії та має реальний шанс наблизитися до першого трофею в поточній кампанії вже зараз.
Шлях "канонірів" у Кубку ліги був досить упевненим: перемоги над Порт Вейлом та Брайтоном, драматичний чвертьфінал із Крістал Пелес, де долю протистояння вирішила нервова серія пенальті, а також яскравий перший матч проти Челсі. Попри певний спад у чемпіонаті після тієї гри, Арсенал гучно нагадав про свою силу, розгромивши у суботу Лідс з рахунком 4:0, і тепер підопічні Артети підходять до принципового дербі з відновленою впевненістю.
Для Челсі це півфінальне протистояння стане справжнім іспитом характеру та глибини складу. Після зміни тренера і приходу Ліама Росеньйора команда швидко набрала хід — шість перемог у семи матчах, п’ять із яких поспіль, включно з яскравими камбеками проти Наполі та Вест Гема, говорять самі за себе.
Попри поразку в першій грі з Арсеналом, "сині" залишили суперника в напрузі до самого фінального свистка завдяки дублю Алехандро Гарначо. Важливо й те, що Челсі підходить до матчу у відмінному психологічному стані, хоча статистика очних зустрічей у Північному Лондоні залишається для них невтішною — десять матчів без перемог проти Арсеналу та три поразки поспіль на Емірейтс.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.66, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 5.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.80.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АРСЕНАЛ : Кепа — Тімбер, Саліба, Габріел, Інкап'є — Субіменді, Райс — Мадуеке, Едегор, Мартінеллі — Йокереc
ЧЕЛСІ : Санчес — Джеймс, Чалоба, Фофана, Кукурелья — Кайседо, Енцо Фернандес — Педру Нету, Палмер, Жуан Педро — Делап
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1