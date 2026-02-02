Англія

"Містяни" сформували шортлист із трьох тренерів на випадок відходу Пепа Гвардіоли.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола може провести свій останній сезон на чолі клубу, а керівництво вже готує варіанти на випадок його відходу. Про це повідомляє журналіст The Telegraph Метт Лоу.

За інформацією джерела, до шортлиста з трьох потенційних наступників іспанського фахівця входить Хабі Алонсо, який у січні залишив Реал Мадрид. Також серед кандидатів називають екскерманича Челсі Енцо Мареску та Сеска Фабрегаса з Комо.

Зазначається, що в кулуарах Прем’єр-ліги зростає переконання, ніби нинішній сезон може стати завершальним для Гвардіоли в Манчестер Сіті. Команда відстає на шість очок від лідера чемпіонату Арсенала, а нестабільні результати лише підживлюють розмови про можливі зміни на тренерському містку. Водночас у клубі називають ці чутки спекуляціями, нагадуючи, що в листопаді 2024 року Гвардіола підписав контракт до літа 2027 року.

Енцо Мареска, який раніше працював асистентом Гвардіоли в Манчестер Сіті, нещодавно був звільнений з Челсі та, як очікується, також розглядатиметься як один із варіантів. Проте італієць навряд чи буде безальтернативною кандидатурою.

Серйозну увагу в Сіті можуть приділити й Сеску Фабрегасу, який успішно працює з Комо та вже встиг заробити репутацію одного з найперспективніших молодих тренерів Європи. Повідомляється, що остаточне формування списку кандидатів буде завданням спортивного директора клубу Угу Віани, який у разі потреби також може звернутися за рекомендаціями до самого Гвардіоли.