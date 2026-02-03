Англія

Французький центрбек дограє сезон у таборі "молотобійців".

Центральний захисник Челсі Аксель Дісасі найближчим часом стане гравцем Вест Гема. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, клуби повністю узгодили всі умови орендної угоди, яка діятиме до завершення поточного сезону.

Як зазначає джерело, Дісасі вже пройшов медичний огляд, а всі необхідні документи були підписані та затверджені вчасно. Таким чином, перехід французького центрбека можна вважати повністю завершеним — залишається офіційне оголошення.

У нинішньому сезоні Дісасі не провів жодного матчу за першу команду Челсі, що стало однією з причин рішення про зміну клубу.

Нагадаємо, Аксель Дісасі приєднався до Челсі влітку 2023 року, перейшовши з Монако за 45 мільйонів євро. Тепер 27-річний француз спробує перезапустити кар'єру у складі іншого клубу англійської Прем’єр-ліги, який веде боротьбу за виживання.