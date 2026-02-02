Англія

Монегаски досягли усної домовленості із "чорними котами" щодо оренди вінгера.

Вінгер Сандерленда Сімон Адінгра найближчим часом стане гравцем Монако. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією інсайдера, Монако та Сандерленд досягли усної домовленості щодо переходу футболіста. Йдеться про оренду вартістю 1 мільйон євро з опцією викупу за 17 мільйонів євро.

Наразі сторони узгоджують візові формальності, після чого Адінгра пройде медичне обстеження. Якщо не виникне непередбачуваних обставин, трансфер буде офіційно завершено найближчим часом.

Нагадаємо, що 24-річний Адінгра став гравцем Сандерленда минулого літа, перейшовши з Брайтона за 24,4 млн євро. У цьому сезоні він провів за "чорних котів" 15 матчів (729 хвилин), забив 1 гол та віддав 1 асист.