Англія

Наставник містян оцінив гру команди та нагадав про відставання від Арсеналу.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підбив підсумки нічиєї з Тоттенгемом (2:2) у матчі 24-го туру АПЛ, відзначивши якість поєдинку та проблеми зі стабільністю результатів.

Іспанський фахівець заявив, що його команда загалом показала добрий рівень, але не змогла довести справу до перемоги після пропущеного м’яча.

"Це була хороша гра. Нам стало важко після того, як пропустили гол. Загалом це був справді добрий виступ. На жаль, ми не змогли перемогти. Тоттенхем багато грав в обороні, забив гол і після цього перехопив ініціативу. У деяких моментах у них був контроль, якого у нас не було".

Гвардіола також наголосив, що у чемпіонській гонці команді іноді бракує стабільності, коли прямі конкуренти регулярно перемагають.

"Ми граємо на найвищому рівні. Нам не завжди вистачає стабільності, щоб вигравати матчі, коли конкуренти це роблять. Але попереду ще 14 ігор це багато. Шість очок відставання від Арсеналу", — сказав Пеп.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Манчестер Сіті у рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26.