Англія

18-річний нападник Гартс Джеймс Вілсон приєднається до "шпор".

Тоттенгем домовився про перехід 18-річного нападника Джеймса Вілсона з Гартс. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Трансфер вже погоджений, а молодий футболіст приєднається до проєкту лондонського клубу на правах оренди з опцією викупу.

За інформацією джерела, Арсенал розглядав можливість запросити молодого шотландця на перегляд, однак саме Тоттенгем запропонував конкретний варіант із орендою та подальшим правом викупу, який влаштував Гартс.

Медичний огляд гравець проходить уже зараз, після чого будуть оформлені всі формальні процедури.

У поточному сезоні Вілсон провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив два м’ячі. В активі форварда 363 зіграні хвилини, зокрема шість поєдинків у чемпіонаті Шотландії та чотири матчі в Кубку ліги.

Контракт Джеймса Вілсона з Гартс чинний до 31 травня 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює молодого нападника у 1,2 мільйона євро.