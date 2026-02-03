Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 2 лютого 2026 року.

Завершилася 1440 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Світовий банк планує спрямувати до 40 мільйонів доларів США для "Укренерго" на закупівлю критично важливого обладнання, необхідного для відновлення енергосистеми.

- У ніч проти 2 лютого українські військові влучили по пунктах управління полку й дивізіону окупантів на Донеччині. Уразили також пункти управління БпЛА в Запорізькій області.

- Війська рф у ніч проти 2 лютого атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 171 ударним безпілотником.

- Зеленський продовжив санкції проти Фірташа та соратників Медведчука.

- ФОПи 2–3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу сумою від 7500 до 15 000 гривень — залежно від кількості працівників.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



З початку доби відбулося 150 бойових зіткнень.

Противник завдав завдав 25 авіаційних ударів, скинув 76 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2872 дронів-камікадзе та здійснив 2452 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 73 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Вовчанська та у бік населених пунктів Приліпка, Вільча, Графське, Вовчанські Хутори і Кутьківка. Українські підрозділи відбили дев’ять атак російських загарбників.

Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районі Загризового та у бік Курилівки, Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили шість атак в бік Новосергіївки, Дробишевого та Діброви.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали 12 спроб окупантів просунутися вперед, в районах Дронівки, Платонівки, Свято-Покровського у бік Закітного, Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку наші оборонці зупинили одну наступальну дію в районі Привілля.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Щербинівка, Степанівка, Яблунівка та Софіївка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Шевченко, Мирноград, Котлине, Дачне, Філія та у бік Білицького, Вільного й Сергіївки. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 40 окупантів та поранили 27; знищили 26 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільного та чотири одиниці спеціального транспорту, протитанковий ракетний комплекс, квадроцикл, два укриття особового складу, також уражено реактивну систему залпового вогню, дві одиниці автомобільної техніки та 18 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили три атаки окупантів, у районах Вербового та Вишневого.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 23 атаки окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Староукраїнки, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки й Залізничного. Ще три боєзіткнення тривають. Авіаударів зазнали Залізничне, Любицьке, Воздвижівка, Барвінівка, Різдвянка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Хочу сьогодні подякувати всім нашим ремонтним бригадам, ДСНС України, комунальним службам, які справді працюють заради людей, енергетичним компаніям, які задіяні. Робота триває 24/7 – цілодобово. Доручив МВС України разом з обласними владами, керівниками громад максимально збільшити кількість пунктів підтримки та обігріву в регіонах, щоб на цей час надзвичайно холодної погоди всі були готові до будь-якого розвитку подій.

Я дякую всім, хто воює та працює заради України!

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!