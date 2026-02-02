Англія

30-річний півзахисник пройде медогляд і виступатиме за клуб Чемпіоншипу до літа без опції викупу

Шеффілд Юнайтед досяг домовленості з Манчестер Сіті щодо орендного переходу центрального півзахисника Калвіна Філліпса. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, 30-річний футболіст найближчим часом має пройти медичний огляд перед переїздом до клубу Чемпіоншипу. Орендна угода розрахована до кінця сезону й не передбачає опції викупу.

У поточному сезоні Філліпс провів лише один матч за Манчестер Сіті — він вийшов на заміну на сім хвилин у поєдинку Кубка англійської ліги проти Гаддерсфілда. Загалом з моменту переходу з Лідс Юнайтед у 2022 році за 42 млн фунтів стерлінгів хавбек зіграв за "містян" 31 матч, лише чотири з яких — у стартовому складі.

Минулого сезону Філліпс виступав на правах оренди за Іпсвіч Таун, який вилетів з АПЛ, провівши 22 матчі в усіх турнірах. У другій половині сезону-2023/24 він також мав непростий орендний період у Вест Гемі, де зіграв 10 поєдинків.

Футболіст був одним із лідерів Лідс Юнайтед після виходу клубу до Прем’єр-ліги у 2020 році, а також яскраво проявив себе у складі збірної Англії на Євро-2020, де команда дійшла до фіналу. Останній матч за національну команду Філліпс провів у листопаді 2023 року.

Контракт Калвіна Філліпса з Манчестер Сіті чинний до червня 2028 року. Очікується, що перехід до Шеффілд Юнайтед допоможе півзахиснику отримати стабільну ігрову практику та перезапустити кар’єру.