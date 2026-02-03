Рішення могло б викликати жорсткий опір з боку європейських країн, тому голосування не передбачене.
Інфантіно, Getty Images
03 лютого 2026, 07:28
Рада ФІФА наразі не має наміру розглядати питання повернення Росії до участі в міжнародних футбольних турнірах.
Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно висловив думку, що усунення Росії слід скасувати, заявивши, що заборона не дала результатів і лише посилила розчарування та ненависть.
Однак, за інформацією The Times, такий крок спричинив би різкий опір з боку низки європейських країн, тому Рада ФІФА не планує виносити це питання на голосування.
Нагадаємо, російські збірні та клуби залишаються відстороненими від змагань під егідою ФІФА та УЄФА з 2022 року.
Раніше стало відомо, що ФІФА запускає юнацькі фестивальні турніри, відкриті для збірних Росії.