Рішення могло б викликати жорсткий опір з боку європейських країн, тому голосування не передбачене.

Рада ФІФА наразі не має наміру розглядати питання повернення Росії до участі в міжнародних футбольних турнірах.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно висловив думку, що усунення Росії слід скасувати, заявивши, що заборона не дала результатів і лише посилила розчарування та ненависть.

Однак, за інформацією The Times, такий крок спричинив би різкий опір з боку низки європейських країн, тому Рада ФІФА не планує виносити це питання на голосування.

Нагадаємо, російські збірні та клуби залишаються відстороненими від змагань під егідою ФІФА та УЄФА з 2022 року.

Раніше стало відомо, що ФІФА запускає юнацькі фестивальні турніри, відкриті для збірних Росії.