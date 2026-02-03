Англія

30-річний опорник Манчестер Сіті гратиме за клуб Чемпіоншипу до кінця сезону.

Опорний півзахисник Калвін Філліпс став гравцем Шеффілд Юнайтед. Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

30-річний ексфутболіст збірної Англії виступатиме за Шеффілд на правах оренди до завершення сезону 2025/26. Контракт Філліпса належить Манчестер Сіті та діє до 30 червня 2028 року.

Філліпс приєднався до Манчестер Сіті влітку 2022 року, але не зміг закріпитися в основному складі. Відтоді він виступав на правах оренди за Вест Гем і Іпсвіч, а у складі Манчестер Сіті провів 32 матчі, забив один гол і виграв Лігу чемпіонів у сезоні 2022/23.

Найбільшу кількість поєдинків у кар’єрі півзахисник зіграв за Лідс, де провів 234 матчі. Також на його рахунку 31 поєдинок за збірну Англії з одним голом і двома результативними передачами.

Шеффілд Юнайтед виступає в Чемпіоншипі та наразі посідає 17-те місце в турнірній таблиці, маючи 36 очок.