Англія

Агент італійського півзахисника пропонував його лондонському клубу, але до переговорів між клубами справа не дійшла.

Центральний півзахисник Ньюкасл Юнайтед Сандро Тоналі не змінить клуб у це трансферне вікно, попри інтерес з боку Арсеналу. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, агент 25-річного італійця запропонував послуги гравця спортивному директору Арсеналу Андреа Берті. Лондонський клуб давно стежить за Тоналі, тож Берта, у межах своїх обов’язків, вивчив ситуацію. Втім, жодних контактів між Арсеналом і Ньюкасл Юнайтед на клубному рівні не було.

Зазначається, що Ньюкасл не має наміру вести переговори щодо продажу такого важливого футболіста на цій стадії трансферного вікна, а потенційна сума трансферу значно перевищує поточні фінансові можливості Арсеналу. Через це розвиток ситуації до дедлайну повністю виключений, і Тоналі залишиться на Сент-Джеймс Парк.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета раніше підтвердив, що клуб активно шукає варіанти підсилення після травми стопи у Мікеля Меріно, який надовго вибув із ладу. Водночас наставник наголосив, що Арсенал піде на трансфер лише у разі повної впевненості, що новачок реально посилить команду.