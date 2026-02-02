"Чорні коти" без проблем розібралися з одним із аутсайдерів у заключному матчі 24-го туру АПЛ.
Сандерленд - Бернлі, Getty Images
02 лютого 2026, 23:59
Сандерленд - Бернлі 3:0
Голи: Діарра, 9, 32, Тальбі, 72
Сандерленд: Руфс — Мукіеле, Баллард, Альдерете (О'Нієн, 86), Мандава — Садікі, Діарра (Гертрейда, 80) — Г'юм, Ле Фе, Тальбі (Мандл, 80) — Броббі (Іcідор, 80)
Бернлі: Дубравка — Туанзебе (Лоран, 46), Естев, Гамфріс — Вокер, Угочукву, Флорентіну (Флеммінг, 63), Пірес Сілва — Едвардс (Чауна, 69), Ентоні (Брун Ларсен, 80) — Фостер (Броя, 63)
Попередження: Г'юм — Угочукву, Дубравка, Ентоні, Вокер