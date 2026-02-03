Італія

Італійський клуб може підписати Паттерсона лише у разі відходу Нортона-Каффі.

Дженоа вивчає можливість підписання правого захисника Евертона Натана Паттерсона на правах оренди. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Водночас потенційна угода має чітку умову — перехід можливий лише у разі, якщо клуб залишить Брук Нортон-Каффі до закриття трансферного вікна.

За інформацією джерела, італійський клуб уже прораховує варіанти на ринку, але наразі не готовий оформлювати трансфер без попереднього продажу або оренди чинного гравця на позиції правого фулбека.

Натан Паттерсон перейшов до Евертона з Рейнджерс у січні 2022 року за 14 млн євро. Відтоді він не зміг закріпитися в основному складі англійського клубу на тривалій дистанції.

У поточному сезоні шотландський захисник провів 8 матчів у всіх турнірах, загалом зігравши 445 хвилин.