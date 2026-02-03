Український форвард зізнався, що радий зустрічі з Фонсекою та вражений атмосферою на стадіоні.
Яремчук, Ліон
Новачок Ліона Роман Яремчук прокоментував свій перехід до французького клубу з Олімпіакоса на правах оренди до кінця сезону з опцією викупу.
Український нападник розповів про перші враження від нової команди та знайомі обличчя:
"Я дуже радий бути тут і знову зустрітися з Клінтоном Матою, з яким я грав у Брюгге. Я також добре знаю Паулу Фонсеку.
Атмосфера на стадіоні Групама Стедіум учора ввечері відразу вразила мене, і я вже з нетерпінням чекаю на гру перед усіма вболівальниками", — сказав українець.
Цього сезону Роман Яремчук відіграв за Олімпіакос 16 матчів, забив чотири голи (всі в Кубку Греції) та віддав одну результативну передачу.