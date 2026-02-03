Франція

Французький вінгер приєднався до команди як вільний агент і виступатиме під дев’ятим номером.

Фланговий нападник Аллан Сен-Максімен офіційно став гравцем Ланса. Французький клуб оголосив про підписання футболіста на своєму офіційному сайті. Контракт розрахований до завершення поточного сезону, а новачок обрав собі ігровий номер 9.

Першу половину сезону Сент-Максімен провів у мексиканській Америці, де взяв участь у 15 матчах, відзначившись трьома забитими м’ячами та двома асистами.

Наразі Ланс веде боротьбу за високі місця в Лізі 1 і займає другу позицію в турнірній таблиці, маючи в активі 46 очок.

Підписання досвідченого вінгера має посилити атакувальний потенціал команди у вирішальній частині чемпіонату.