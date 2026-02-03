Англія

19-річний норвезький хавбек знову приєднався до складу містян після сезону в Чемпіоншипі.

Норвезький центральний півзахисник Сверре Ніпан повернувся до розташування Манчестер Сіті після завершення орендного періоду в Мідлсбро. Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

19-річний хавбек приєднався до Манчестер Сіті в липні минулого року з Русенборга, підписавши контракт до 2030 року. У дорослому футболі Ніпан дебютував у 15-річному віці в матчі чемпіонату Норвегії проти Сарпсборга.

Під час виступів за Мідлсбро футболіст провів 21 матч у всіх турнірах, проте результативними діями не відзначився.

