Англія

Каноніри вперше з 2020 року зіграють у вирішальному матчі великого турніру

Лондонський Арсенал перервав смугу невдач у півфіналах, здолавши Челсі з рахунком 1:0 (4:2 за сумою двох зустрічей) у напруженому матчі Кубка Карабао. Ця перемога дозволила команді вперше за майже шість років повернутися до фіналу цього турніру та вперше з 2020 року — до фіналу будь-якого кубкового змагання під керівництвом Мікеля Артети.

Матч на Емірейтс видався нервовим і тактично складним, проте гол Кая Хаверца у доданий час остаточно зняв питання про переможця, викликавши справжню ейфорію на трибунах. Головний тренер Арсенала Мікель Артета не приховував емоцій після фінального свистка, наголосивши на важливості цього результату для психології команди.

"На нашому стадіоні панувала особлива атмосфера. Це так важливо. Ми чекали кілька років, щоб потрапити в цю позицію, і нам точно сподобається фінал", — заявив іспанський фахівець.

Артета використав яскраву метафору, описуючи вплив перемоги на фізичний та моральний стан гравців у щільному графіку:

"Це найкращі вітаміни, які ми можемо отримати, бо ми граємо кожні три дні. Але той факт, що ми так наполегливо працювали, щоб досягти цих моментів і пережити їх разом. Ви можете бачити радість, посмішку, енергію та все, що працює в клубі", — наголосив тренер.

Гравці також відчувають зміну менталітету. Півзахисник Деклан Райс зазначив, що команда більше не хоче миритися зі статусом тих, хто зупиняється за крок до трофея.

"Ми цього заслуговуємо. Останні три-чотири роки ми були на вершині Прем'єр-ліги, змагалися та були дуже близькі, але не були достатньо хорошими. Ось чому цього сезону у нас є додаткове бажання та метелики в животі, щоб зробити ще один крок вперед", — сказав Райс.

У фіналі, який відбудеться 22 березня, Арсенал зустрінеться з переможцем пари Манчестер Сіті — Ньюкасл. Для канонірів це шанс виграти Кубок ліги вперше за 33 роки. Якщо суперником стане Сіті, це буде повторення фіналу 2018 року, але тепер Артета намагатиметься взяти реванш у свого колишнього наставника Пепа Гвардіоли вже як головний тренер.