Хаві Морено відзначив дисципліну каталонців та назвав гру "вершкових" більш анархічною.
Хаві Морено, Getty Images
04 лютого 2026, 14:59
Захисник Альбасете Хаві Морено поділився враженнями від протистоянь із двома іспанськими грандами. Клуб із Сегунди мав нагоду випробувати сили проти обох фаворитів у поточному розіграші Кубка Іспанії.
Спочатку Альбасете створив гучну сенсацію, перегравши мадридців із рахунком 3:2, проте у чвертьфінальному поєдинку поступився "синьо-гранатовим" (1:2).
"У Барселоні значно більше порядку, ніж у Реалі, який є більш анархічним. Але, з іншого боку, це робить Барселону більш передбачуваною", — цитує футболіста Mundo Deportivo.
Наразі Альбасете посідає 12-ту сходинку в турнірній таблиці другого за силою дивізіону Іспанії.
Раніше повідомлялося, що Щесни ризикує більше не зіграти за Барселону в цьому сезоні.