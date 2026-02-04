Іспанія

Хаві Морено відзначив дисципліну каталонців та назвав гру "вершкових" більш анархічною.

Захисник Альбасете Хаві Морено поділився враженнями від протистоянь із двома іспанськими грандами. Клуб із Сегунди мав нагоду випробувати сили проти обох фаворитів у поточному розіграші Кубка Іспанії.

Спочатку Альбасете створив гучну сенсацію, перегравши мадридців із рахунком 3:2, проте у чвертьфінальному поєдинку поступився "синьо-гранатовим" (1:2).

"У Барселоні значно більше порядку, ніж у Реалі, який є більш анархічним. Але, з іншого боку, це робить Барселону більш передбачуваною", — цитує футболіста Mundo Deportivo.

Наразі Альбасете посідає 12-ту сходинку в турнірній таблиці другого за силою дивізіону Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Щесни ризикує більше не зіграти за Барселону в цьому сезоні.