Лідер Арсеналу поскаржився на божевільний графік матчів після виходу у фінал Кубка англійської ліги.

Центральний півзахисник Арсеналу Деклан Райс поділився емоціями щодо свого фізичного стану після перемоги над Челсі у півфіналі Кубка англійської ліги.

"Каноніри" здолали "синіх" у напруженому лондонському дербі з рахунком 1:0, вирвавши перемогу на останніх хвилинах зустрічі.

"Я просто виснажений, чесно кажучи. Розклад матчів був просто неймовірним. Сьогодні ввечері, як і у першій грі, все могло скластися інакше", — цитує англійця BBC.

У поточному сезоні Райс є одним із найбільш задіяних гравців команди Мікеля Артети. Хавбек уже встиг взяти участь у 34 поєдинках Арсеналу в усіх турнірах, відзначившись чотирма голами та дев'ятьма результативними передачами. Чинна угода футболіста з лондонським клубом розрахована до літа 2028 року.